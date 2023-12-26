دارين العلي



أخطرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مؤخرا بأن 129 موظفا من الموظفين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرسلة إليها يستحقون الراتب التقاعدي.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الموظفين الواردة أسماؤهم في الكشوف تتجاوز أعمارهم الـ 55 عاما بمدة خدمة تصل إلى 32 عاما وتنطبق عليهم شروط التقاعد. ولفتت إلى ان الوزارة كانت سبق وأن أعدت كشوفا شملت ما يقارب الـ 500 موظف تفوق مدة خدمتهم 30 عاما، مؤكدة انه لن تتم الإحالة إلى التقاعد لمن أتم الخدمة ولم تتجاوز سنوات عمره الـ 55 عاما.