أشاد وزير الصحة اليمني د.قاسم بحيبح بتدخلات الكويت وعطائها المتميز في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير بحيبح خلال تدشينه المخيم الطبي العلاجي لمرضى القلب في مدينة (المكلا) مركز محافظة (حضرموت) بتمويل متبرعين من الكويت



وثمّن بحيبح العطاء «المتميز والجميل» وهذه اللفتة الكريمة من الكويت التي أدخلت البهجة والسرور على المرضى وذويهم، معربا عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل ما يقدمونه للشعب اليمني.



وأشار إلى أن هذا المخيم يعتبر من أهم المخيمات الطبية الجراحية النوعية التي تستهدف أكثر شرائح المرضى معاناة وألما وهم مرضى القلب جراء التكاليف الباهظة للعمليات التي يصعب على الأسر البسيطة إجراؤها خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن.



من جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة التواصل المنفذة للمشروع عماد عبدالرحيم إن المخيم الطبي الجراحي النوعي يهدف لتنفيذ 40 عملية لتركيب دعامات قلب للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية.



وأضاف أن المخيم النوعي يقوم عليه فريق طبي متخصص في جراحة القلب وبتقنيات طبية حديثة في مركز (نبض الحياة) بالمكلا عاصمة إقليم حضرموت.



من جانب آخر، افتتح وفد جمعية الهلال الأحمر الزائر لليمن (مستشفى المرحوم خالد الصقر) النموذجي المتكامل الذي سيستفيد منه نحو 12 ألف مواطن يمني في مديرية (جبل حبشي) بمحافظة (تعز)



وأعرب مدير مديرية (جبل حبشي) فارس المليكي في تصريح لـ (كونا) عن جزيل الشكر والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا الذين يلامسون بمشاريعهم جوهر احتياج اليمنيين في مختلف المحافظات ومنها هذا المشروع الحيوي المهم.



وأوضح أن المشروع جاء ليمنح الأمل والحياة للناس الذين تنهكهم أعباء المسافات البعيدة عن مستشفيات مركز محافظة (تعز) والضغط الحاصل عليها ليحدث هذا المشروع فارقا كبيرا في الخدمات الصحية في المديرية.



وأعرب المليكي عن التقدير لهذا التمويل السخي من قبل الداعمين الكويتيين وللذراع الانسانية الرائدة للكويت ممثلة في الهلال الأحمر الكويتي الذي أثبت حضورا إنسانيا مختلفا ومميزا ومتقدما يتجاوز الوظيفة التقليدية للجمعيات بتقديم المساعدات الطبية إلى ملامسة جذور المشكلات وتقديم حلول مستدامة لها.



وأكد أن هذا المشروع بما رافقه من تدشين مخيم للجراحة العامة في عدة تخصصات وتقديم سيارتي إسعاف وتوفير خدمات طبية للمرضى سيشكل نقلة نوعية للخدمات الصحية في تاريخ المنطقة.



من جهته، قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي الذي يرأس وفد الجمعية الزائر لليمن في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الكويت وكل محسنيها يعملون على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.