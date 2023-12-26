اختتمت يوم الجمعة 22 الجاري فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي الـ20، والذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي واحتضنته الصالة رقم 4 طوال الأسبوع الماضي على مساحة 10 آلاف متر مربع.



وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن الشركة دأبت على تنظيم هذا المعرض العريق والمتخصص بشكل دوري منذ عقدين من الزمان، مشيرة إلى أن المعرض حقق نتائج مبهرة باكتمال حجوزاته بنسبة 100%، ونجح في استقطاب حشد من المشاركات الفاعلة ضم أكثر من 200 جهة عارضة تمثل ممثلي وكلاء الذهب والمجوهرات والحلي من الماركات العالمية الشهيرة، منها شركات محلية ودولية من التجار ورجال الأعمال والمختصين من صاغة ومهنيين ومصممين من كل أرجاء المنطقة والعالم.



ولفتت الدهيم إلى أن المعرض استطاع أن يجذب آلاف الزوار من محبي اقتناء الحلي وعشاق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من 50 ألف زائر طوال فترة المعرض والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من أفخم أطقم المجوهرات الفاخرة المصنوعة من الذهب والماس إضافة الى الأحجار الكريمة.



وشددت على أن شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة.



وأشادت بدور وزارة الداخلية وبالدور الفاعل للإدارة العامة للجمارك ومبادرتها السنوية بتحويل صالة العرض التي يقام عليها معرض الذهب والمجوهرات العالمي إلى مستودع جمركي تحت إشرافها بالكامل طوال فترة إقامة المعرض، باعتبارها منطقة تجارة حرة لبيع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بموجب القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم «الجمارك» بتخليص إجراءات تاجر المجوهرات الأجنبي وتفتح ملفا له لمزاولة تجارته في المعرض، إضافة إلى التنسيق مع بنك برقان الراعي الحصري المشارك لتحصيل الضريبة الجمركية للدولة.



وثمنت الدور الحيوي والرقابي لإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، المتعلقة بفحص المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة، من ناحية جودتها ونقاوتها ولونها ومطابقتها للمواصفات من حيث الوزن والقطع داخل مختبرها في المعرض والتأكد من دمغها، داعية العملاء الكرام إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [email protected]، للتعرف على المزيد من برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.