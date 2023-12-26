ارتفعت أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية في شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب غرب اليمن، وفق مراقبين.



وقال رجل الأعمال اليمني عبدالملك الحداد، في تغريدة له على منصة «إكس»، إن أسعار الشحن إلى موانئ عدن ارتفعت من 3200 دولار إلى 6200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة من الصين إلى قرابة 8 آلاف دولار من 5 آلاف دولار قبل الهجمات الحوثية.



وجاء في البيانات التي نشرها الحداد لأسعار شحن الحاويات 40 قدما، أن ارتفاعا هائلا في كل موانئ الجزيرة العربية، يصل في بعضها إلى 300% لكن الشحن إلى الموانئ اليمنية هو الأعلى.



وشنت جماعة الحوثي عددا من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا تزال تشن هجماتها رغم إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي للملاحة الدولية.



ويأتي ذلك في ظل تحذيرات اقتصاديين من خطورة هذه الهجمات في وقف شركات الشحن العالمي في البحر الأحمر، الأمر الذي سينعكس على الأمن الغذائي للدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن. وكانت بيانات دولية منفصلة ومشتركة قد حذرت من تأثر الأمن الغذائي في اليمن بالهجمات الحوثية على السفن التجارية، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية في البلد التي تشهد حربا منذ تسع سنوات.