

أعلنت شركة «ألافكو» لتمويـل شــراء وتأجيــر الطائرات، عن نتائجها أعمالها للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغ 66.1 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 220.9 مليون دينار، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1% مقارنة بالعام الماضي، والتي بلغت 224 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الموجودات بلغ 885.9 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات التأجير التشغيلي نحو 35.9 مليون دينار، وذلك للسنة المالية 2023، وتمكنت «ألافكو» من تقليص الخسائر إلى 1.2 مليون دينار للسنة المالية 2023، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 58.9 مليون دينار للعام السابق.

وتعقيبا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» سامي النصف: «تمكنت شركة (ألافكو) من تحقيق نتائج مالية جيدة رغم التحديات التي أثرت على قطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي جراء تداعيات أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية».

واضاف النصف ان مواصلة تحقيق إيرادات تشغيلية ونتائج مالية جيدة رغم التحديات تعكس الأداء التشغيلي ومرونة نموذج الاعمال لدى شركة «ألافكو»، وتؤكد قدرتها على التعامل مع تحديات البيئة التشغيلية والظروف المختلفة. وعن العمليات التشغيلية، أوضح النصف ان «ألافكو» تمكنت من بيع 25 طائرة من أصل 53 طائرة خلال السنة المالية 2023، ضمن اطار الاتفاقية مع شركة «ماكواري»، التي وافقت عليها مسبقا الجمعية العمومية للشركة.

وأوضح ان «ألافكو» أتمت عملية تأجير طائرتين من طراز «A320neo» لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية من سجل طلبيات «ألافكو»، وذلك وفق صفقة التأجير المعلنة مسبقا لطائرتين جديدتين، مشيرا إلى وجود صفقة بيع طائرتين من طراز «A320-200» لشركة طيران برنيق الليبية، والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية بيع 3 طائرات من الطراز نفسه والتي تم استكمالها.

وأضاف ان عدد طائرات محفظة «ألافكو» بلغ 51 طائرة «إيرباص» و«بوينغ» مع نهاية السنة المالية 2023، مبينا أن أسطول شركة «ألافكو» يتكون من طائرات ذات تكنولوجيا حديثة الأكثر طلبا وسهلة التأجير بمتوسط عمر لا يتجاوز 5 سنوات.