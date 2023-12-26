عاطف رمضان



ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة الاشغال العامة طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ترسية ممارسة انشاء وانجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه الأمطار من منطقة غرب عبدالله المبارك على احدى شركات المقاولات «اقل الأسعار» بمبلغ اجمالي 5.6 ملايين دينار شريطة عمل الموازنة التثمينية واعادة تسعير بند خاص بعمل التحويلات المرورية المطلوبة لتنفيذ الاعمال الخاصة بالممارسة، وان جهاز المناقصات وافق للوزارة على عمل الموازنة التثمينية استنادا لقانون المناقصات وموافاته بالتوصية.



واضافت المصادر ان الهدف من هذا المشروع هو انشاء مجرور خرساني لصرف مياه الأمطار يربط من خزان التجميع التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عند مخرج شبكة الأمطار الخاصة بمنطقة غرب عبدالله المبارك في تقاطع طريق الدائري السابع مع طريق كبد وشبكة الأمطار الرئيسية عند تقاطع الدائري السابع مع طريق الجهراء.



