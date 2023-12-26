الموافقة على مقترح بإنشاء آلية لفضّ النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء

اقتراح منظومة جديدة للباعة الجائلين في مختلف المناطق.. وبدء العطلة الربيعية 7 يناير



بداح العنزي



وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة خالد المطيري على لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص، وذلك بأغلبية 5 اصوات من اصل الحضور 9 اصوات، حيث سمح بموجب اللائحة بوضع الخيام المؤقتة في الحدائق وفق الضوابط المنصوص عليها.



كما وافق المجلس على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على تسميات المناطق، كما احيط علما بمشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2025 والتي اشارت الى ان الميزانية تبلغ 238 مليون دينار موزعة على 5 ابواب كما ان الايرادات تبلغ 63 مليون دينار.



ووافق المجلس على اعادة تنظيم جزء من القطعتين 4 و7 بمنطقة القبلة بمدينة الكويت الصادر بشأنها قرار المجلس البلدي.



وتجدر الاشارة إلى ان هذه الجلسة الاخيرة قبل بدء الاعضاء العطلة الربيعية من 7 حتى 22 يناير المقبل، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



تأبين الأمير الراحل



افتتح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث أبّن المطيري سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، قائلا: بقلوب يعتصرها الحزن والألم، عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره، مؤمنة بأمر الله تعالى وباسمي واسم الزملاء رئيس وأعضاء المجلس البلدي، ننعى إلى الشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة أمير التواضع والتسامح، الأمير الزاهد الذي كرس حياته لخدمة شعبه ووطنه، والدنا البار، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.



وأضاف المطيري: لعل ما يواسينا في مصابنا برحيل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد هو تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وسدة الإمارة، حيث ان سموه شغل منصب ولاية العهد لمدة ثلاث سنوات، وكان فيها نعم السند والناصح الأمين لسمو الأمير الراحل، وخير خلف لخير سلف، ونسأل الله عزّ وجلّ أن يعين سموه على حمل هذه الأمانة الكبيرة والمسؤولية العظيمة وأن يوفقه بما يحمله من رغبة صادقة وحكمة بالغة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الأصيل وأن تنعم الكويت تحت قيادة سموه بمزيد من التقدم والازدهار ويديم علينا الأمن والاستقرار ويحفظنا من كل مكروه.



من جانبها، قالت م.منيرة الأمير: بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، ونعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا وأهلنا أبناء الوطن الغالي بهذا المصاب الجلل.



وأكدت م.منيرة الأمير ان الكويت فقدت برحيله حاكما عادلا، بعد مسيرة وطنية زاخرة بالإسهامات العظيمة والمبادرات الحكيمة لتنمية الكويت وازدهارها في مختلف المناصب التي تقلدها سموه محافظا على القيم العربية الأصيلة، مسجلا اسمه بحروف من نور في صفحات تاريخ الكويت السياسي، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ولقد أكرمنا الله في الكويت بنظامنا ودستورنا العريق والذي نظم حياتنا السياسية، وأنعم علينا بحكامنا وقادتنا ليصبحوا لنا ولأبناء الوطن قدوة ونبراسا.



وأضافت: نبايع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر أميرا وحاكما للبلاد ووالدا للشعب، ونحن على يقين بأن ربان سفينتنا يبحر في الاتجاه الصحيح ويحمل معه آمال وطموحات الكويتيين في الرخاء والتقدم والازدهار، وإننا وبلا شك في لحظة هامة ومفصلية نحتاج فيها إلى أن نلتف بكل قوة حول قيادتنا ونتطلع للمستقبل معه وبتوجيهه، وندعو الله أن يمد والدنا وقائدنا بعونه وتوفيقه ويمتعه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة بناء الدولة، ويتحقق في عهد سموه كل ما يتطلع إليه الشعب الكويتي.



من جهتها، قالت م.فرح الرومي: نعزي انفسنا وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



وأضافت الرومي: أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم في وطننا الغالي، فسموه خير خلف لخير سلف ونجدد العهد والولاء لسموه، سائلين الله تعالى ان يوفقه ويسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة، وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية ويحفظه لوطننا الغالي.



وبعد ذلك صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة.



ووافق خلال مناقشة بند الرسائل على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن قرار مجلس الوزراء أولا: الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت محافظة العاصمة، وكذلك الموافقة على القرار الآخر بشأن عدم الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، حول إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية مقابل القطع أرقام 7 و4 و1 جهة طريق المغرب السريع شريطة ألا تقل المسافة بين الممشى والمنازل المجاورة عن 20 مترا.



تسميات المناطق الجديدة



وأحيط المجلس علما بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021- 2022، كما بحث اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على عدد من قرارات المجلس البلدي، والتي من أبرزها تسميات المناطق الجديدة.



وقال العضو فهد العبدالجادر: أستغرب اعتراض الوزير على التسميات رغم دراستها في اللجان والمجلس ولأجل التعاون كان من الأجدر من الوزير طلب تأجيل التسميات لحين تشكيل اللجنة المختصة، وهذا خطأ ولم نتنازل عن حقوقنا ولن نقبل بسلب حقوق المجلس.



وقال رئيس المكتب الفني التابع لوزير البلدية فرحان الصليلي إن المجلس أصدر قرارا بشروط وضوابط إطلاق التسميات وتم تشكيل لجنة ممثلة من البلدية وخارجها ويتم عرض الأسماء عليها وإحالتها إلى المجلس.



وذكر العضو م.اسماعيل بهبهاني ان المعاملة مرسلة الى المجلس وكان من الأولى عدم ارسال التسميات لحين بحثها من اللجنة المختصة، ومن غير المعقول أن يكون هناك خلاف في هذه المعاملة.



ووافق المجلس على اعتراض الوزير.



كما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من شركة العقارات المتحدة، بشأن الاعتراض على قرار المجلس البلدي بإعادة تنظيم جزء من القطعتين رقمي 4 و7 في منطقة القبلة بمدينة الكويت.



وبحث الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة في مشروع تطوير خليج الصليبخات ومشروع واجهة الجهراء ومشروع منطقة الخويسات السياحية «مبادرة مشروع كاظمة» حيث أكد العنزي اكتفاءه بالرد.



وأجّل المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.



وأحيط المجلس علما بمشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024 - 2025.



زراعة السكن الخاص



واستعرض المجلس مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، حيث أجرى تعديلا بعدم جواز القيام بالزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للسكن الخاص والنموذجي في المناطق السكنية إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا لشروط وضوابط اللائحة، كما تم استحداث مادة تقضي بالسماح بوضع الخيام المؤقتة في الحدائق وفق الضوابط المنصوص عليها.



ووافق المجلس على اللائحة بعد أن تم التصويت عليها حيث وافق عليها 5 أعضاء من اصل الحضور 9 أعضاء ورفضها 4 أعضاء.



ووافق المجلس على طلب تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل ثانوية بمساحة 12.5م 16.5م بمنطقة الجابرية في القطعة 12.



كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ضمن موقع الهيئة العامة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بمنطقة الاستعمالات الحكومية - جنوب السرة.



ووافق المجلس على بند ما يستجد من أعمال، حيث وافق على اقتراح العضوة م.منيرة الأمير بإنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء.



وبحث الاقتراح المقدم من العضوة م.منيرة الأمير بشأن استبدال منظومة الباعة الجائلين الحالية بالكامل.



وقالت م.منيرة الامير ان الجميع يتذمر من وجود الباعة الجائلين لذلك لابد من إيجاد منظومة جديدة تتضمن العديد من النقاط، حيث إن المقترح يعالج مشكلة تعاني منها جميع المناطق السكنية خاصة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين.



من جانبه، قال فهد العبدالجادر لابد من اعتماد المقترح ودعوة المختصين في وزارة التجارة والعديد من الجهات لحضور الاجتماعات خاصة ان الوضع الحالي يحتاج إلى تنظيم وإعادة نظر في ظل الانتشار الكبير لهم في المناطق السكنية. ووافق المجلس على الاقتراح.



كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بمنطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية، وتمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار خط شبكة صرف الأمطار لخدمة موقع المبنى الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقطعة رقم 2 بمنطقة الشرق.



وأقر المجلس الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تصميم وإنشاء جسر مشاة في منطقة الصالحية شارع فهد السالم، كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعديل اشتراطات قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير مركز ضاحية الروضة.



وأقر المجلس إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقمي 4 و7 بمنطقة القبلة بمدينة الكويت الصادر بشأنها قرار المجلس البلدي.



رفعت الجلسة في تمام الساعة 3.15 عصرا.



المعتذرون عن الجلسة



٭ رئيس المجلس عبدالله المحري



٭ م.علياء الفارسي



٭ د.حسن كمال