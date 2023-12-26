بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال مقترح إقامة أنشطة تجارية لدعم المشاريع الصغيرة أثناء فترة التخييم.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمسار الدراجات الهوائية.



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة المعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 1.



٭ الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن الموافقة على إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات الخاصة بأبنيتها.



٭ إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت.



٭ طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3.



٭ طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع مشروع منفذ النويصيب الحدودي البري الكويتي الجديد.



٭ استقطاع مساحة 15000م2 من موقع مستودعات وزارة المواصلات سابقا بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية وتخصيصها لتوسعة موقع الهيئة العامة للبيئة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية.



٭ كتاب بشأن مبادرة المجلس البلدي بخصوص وضع لائحة البناء للمباني الجديدة لتسهيل الوصول لذوي الإعاقة.



٭ مقترح إقامة أنشطة تجارية لدعم المشاريع الصغيرة أثناء فترة التخييم.



٭ الكتاب المقدم من الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن إضافة نشاط معهد تدريب في المباني التاريخية.