زيادة الإنفاق على الاستيراد تقابلها زيادة في حجم السلع بنحو 2.9 مليون طن

ثلث إنفاق الكويت على الاستيراد وجّه للسلع الصينية بـ 2.89 مليار دينار

75 مليون دينار.. قيمة واردات الكويت من السجائر ومعسل الشيشة

67 مليون دينار أنفقت على الساعات.. و196 مليوناً على العطور



علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فاتورة استيراد الكويت للسلع من الخارج بنحو 13.3% بما قيمته مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2023.



وتفصيليا، بلغت القيمة الإجمالية للواردات السلعية إلى الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 8.64 مليارات دينار مقارنة مع 7.6 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وجاء ارتفاع فاتورة السلع الواردة إلى الكويت مدفوعا بصورة رئيسية من موجات تضخم الأسعار عالميا، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات السلعي القادمة إلى الكويت بأكثر من 2.9 مليون طن من البضائع.



وزاد حجم البضائع التي استوردتها الكويت بنسبة 12.4% لتبلغ 26.8 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 23.84 مليون طن عن الفترة المقابلة من 2022.



وبلغت واردات الكويت من الإمارات نحو 787 مليون دينار، ومن السعودية نحو 444 مليون دينار، و70 مليون دينار من إيران، و2.89 مليار دينار من الصين بما يعادل 33% من واردات الكويت، و523 مليون دينار من اليابان، و480 مليون دينار من الهند، و134 مليون دينار من تايلند، و98.5 مليون دينار من مصر.



وفي سياق متصل، شهدت عوائد صادرات الكويت تراجعا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 18.7% بما قيمته 4.47 مليارات دينار، لتبلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 19.3 مليار دينار مقارنة مع 23.83 مليار دينار عن الفترة المماثلة من 2022.



يأتي ذلك فيما ارتفعت كمية البضائع التي صدرتها الكويت بنحو 1.39% بما حجمه 1.34 مليون طنا لتبلغ قيمتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 97.26 مليون طن مقارنة مع 95.9 مليون طن عن الفترة ذاتها من 2022.



وبلغت صادرات الكويت إلى الامارات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام نحو 285 مليون دينار، و160 مليون دينار إلى السعودية، و93 مليون دينار إلى العراق، و1.6 مليون دينار إلى غزة، و82 مليون دينار إلى باكستان، و13.5 مليون دينار إلى تركيا، و144 مليون دينار إلى الصين الشعبية وهونج كونج، ونحو 232 إلى الهند.، و27 مليون دينار إلى مصر.



وتفصيليا، استوردت الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بـ 423 مليون دينار حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية، من بينها 43 مليون دينار حيوانات حية، و165.3 مليون دينار لحوم، ونحو 49.24 مليون دينار أسماك، وما قيمته نحو 165 مليون دينار ألبان وبيض طيور وعسل.



وأظهرت البيانات أن الكويت استوردت سجائر ومعسل للشيشة ومستلزمات التبخير الإلكتروني الخاصة بالسجائر والشيشة الإلكترونية بنحو 75 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، إذ سجلت واردات التبغ وأبدال التبغ المصنعة 20.64 مليون دينار في الربع الثالث، و26.75 مليون في الربع الثاني و27.58 مليون دينار في الربع الأول من العام.



وبلغت مشتريات الكويت من الشيكولاته ومنتجاتها خلال أول 9 أشهر من 2023 نحو 45.5 مليون دينار، إذ سجل الكاكاو ومستحضراته 13.8 مليون دينار في الربع الثالث، و13.14 مليون دينار في الربع الثاني، و18.5 مليون دينار في الربع الأول من العام.



وسجلت واردات الكويت من الأدوية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو 441.4 مليون دينار، إذ تضمن بند منتجات الصيدلة واردات ب 139.6 مليون دينار في الربع الثالث من العام، و134.37 مليون دينار في الربع الثاني، و167.4 مليون دينار في الربع الأول.



واستوردت الكويت عطورا بنحو 196 مليون دينار في أول 9 أشهر من 2023، إذ بلغت واردات الكويت من الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور والتطرية خلال الربع الثالث 62.56 مليون دينار، وخلال الربع الثاني 66.6 مليون دينار، وخلال الربع الأول 66.38 مليون دينار.



وبلغ حجم واردات الكويت من الذهب والأحجار الكريمة نحو 471.5 مليون دينار في أول 9 أشهر من العام الحالي، إذ سجلت واردات اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي خلال الربع الثالث من العام 151.47 مليون دينار، وخلال الربع الثاني نحو 176.2 مليون دينار، وخلال الربع الأول 143.7 مليون دينار. واستوردت الكويت ساعات ب 67 مليون دينار في 9 أشهر، إذ استوردت أصناف ساعات وأجزاءها بنحو 22.17 مليون دينار في الربع الثالث من العام، و23.9 مليون دينار في الربع الثاني، وما قيمته 20.8 مليون دينار في الربع الأول من العام.



وسجلت واردات الكويت من لعب الأطفال نحو 41.23 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام، إذ بلغت الواردات 11.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام، و15.13 مليون دينار خلال الربع الثاني، و14.37 مليون دينار خلال الربع الأول.



ووصلت واردات الكويت من معدات النقل أكثر من مليار دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، إذ بلغت قيمة ما استوردته البلاد من عربات سيارة وجرارات ودراجات بخارية وأجزائها ولوازمها والطائرات والسفن الفضائية وأجزائها والسفن والقوارب والعائمات خلال الربع الثالث بـ 463.2 مليون دينار، وفي الربع الثاني 494.74 مليون دينار، وفي الربع الاول 460 مليون دينار.