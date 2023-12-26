أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن قسم التأهيل في الجيش الإسرائيلي قرر إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة.



ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين في قسم التأهيل، أنه «سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية».



وأضافت أن «الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال».



وكشفت مصادر طبية إسرائيلية عن أن جنود الاحتلال الذين أصيبوا في معارك غزة يعانون من صدمات نفسية صعبة وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.



وفي وقت سابق كشفت تقارير إسرائيلية أن 500 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمات نفسية منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة.



ونقلت صحيفة «هآرتس» عن تلك التقارير، أن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.



وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المستشفيات تحقن الجنود المصدومين نفسيا بمواد مخدرة حتى يتمكنوا من النوم.



واعترف الجيش الإسرائيلي حتى الآن بمقتل «485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة».