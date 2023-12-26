قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف إن قطاع التعدين الوليد في «رؤية المملكة 2030» حقق إيرادات قياسية في 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، وحصدت المملكة جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في القطاع.



وأضاف الوزير في الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - «ندلب» أمس، أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة، حيث نكتشف معادن وثروات طبيعية جديدة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر مستقبل المعادن منتصف يناير الماضي. وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، قد كشف عن أن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.



وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف إن برنامج «ندلب» هو البرنامج الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لاسيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.



وأضاف أن البرنامج يساهم بنحو 35% في الناتج المحلي غير النفطي، وبنسبة 90% من الصادرات غير النفطية وأكثر من 60% الوظائف المستحدثة للشباب السعوديين.



وأوضح أن البرنامج استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها إطلاق ولي العهد 4 مناطق اقتصادية جديدة ضمن خطة المملكة لإكمال قدرتها التنافسية حول العالم بتحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات، وكذلك إطلاق ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي ويضم 59 منطقة لوجستية تخدم جميع قطاعات البرنامج والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتمتد على مساحة 100 مليون متر مربع.