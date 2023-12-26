«سيلتوس» التي أعيد ابتكارها باتت أكثر جرأة وأكبر حجماً وقوة مقارنة بسابقتها

السيارة الجديدة تعد العملاء بأداء قوي وتصميم عالي التقنية وميزات أمان متقدمة



عمّان - طلال بارا



بدعوة من شركة «كيا المطوع» الوكيل المعتمد لعلامة كيا التجارية في الكويت، وكيا الشرق الأوسط وأفريقيا، توجهنا إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في حفل الإطلاق الإقليمي لأحدث مركبات كيا وهي «سيلتوس» المعاد ابتكارها، لتصبح أكبر وبتصميم أكثر جرأة من سابقتها.



وخلال هذه الفعالية، أتيحت لنا الفرصة لتجربة قيادة مطولة بين عمان والبحر الميت، حيث استكشفنا خلالها المزيج الفريد لكيا سيلتوس الجديدة من حيث الأداء المحسن والتصميم فائق الجرأة وميزات السلامة، إلى جانب الخيارات المتميزة للطاقة والراحة الفائقة.



سيلتوس الجديدة تعيد رسم مشهد مركبات الـ SUV المدمجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل التصميم الخارجي القوي والتصميم الداخلي الواسع والمريح، توفر سيلتوس رحلة قيادة فائقة.



تصميم مستقبلي فائق الحداثة



البداية مع التصميم الخارجي، حيث تمت إعادة ابتكار كيا سيلتوس الجديدة لاستقطاب اهتمام العملاء من خلال هيكلها المستقبلي والرياضي.



تتميز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية ذات خرائط نجمية مميزة والتي تضيف شكلا فائق الحداثة إلى سيلتوس عند الإضاءة، بالإضافة إلى مصباح الضباب الأمامي، وتصميم جديد للشبك الأمامي، كما تتميز أيضا بباقة جديدة من الألوان الخارجية الجديدة ومنها Pewter Olive وPluton Blue بالإضافة إلى Clear White وSparkling Silver وAurora Black Pearl وVivid Red وSnow White Pearl وGravity Gray.



مقصورة تعزز تجربة القيادة



لننتقل إلى داخل المقصورة، حيث حققت سيلتوس الجديدة تقدما كبيرا في تصميمها وميزاتها مقارنة بسابقتها، حيث تستقبلك الشاشة البانورامية الجديدة لتقدم تصويرا وتصميما عالي التقنية ذات قياس 10.25 بوصة وشاشة، يتخللها الصوت والفيديو والملاحة بقياس 10.25 بوصة AVN، كما يضم وحدة تحكم متكاملة عالية التقنية، حيث يمكن التنقل بسهولة بين ميزات تكييف الهواء والترفيه.



وبهدف الحصول على تجربة قيادة أكثر راحة، وفي حال كان السائق يفضل إعدادا مختلفا لدرجة الحرارة عن تلك الخاصة بالركاب، فإن التحكم التلقائي المزدوج الجديد في مناخ كيا سيلتوس، يثبت أنه لا يقدر بثمن لأنه يسمح بسلاسة بتعديلات منفصلة في درجة الحرارة.



الجدير بالذكر أن التصميم السابق من سيلتوس كان ذات فتحة سقف من جهة واحدة، في حين أن الطراز الجديد يضم فتحة سقف بانورامية عملاقة، ما يوفر رؤية واسعة ويعزز تجربة القيادة. يمكن أن تنزلق فتحة السقف البانورامية أو تغلق في لمسة واحدة بحثا عن الأمان عند القيادة.



كما يمكن للمسافرين التحكم في إمكانية الحصول على الراحة من خلال المقاعد الخلفية ذات الخمس درجات.



مضاعفة الأمان



ولأن السلامة أولوية لدى كيا، فقد تمت إعادة تصميم سيلتوس لتوفير أقصى قدر من الأمان من خلال دمج ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) لضمان أقصى قدر من السلامة على الطريق بما في ذلك: مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ومساعدة الحفاظ على المسار (LKA)، ومساعدة متابعة المسار (LFA)، ومثبت السرعة الذكي (SCC)، تراقب هذه الأنظمة الطريق بدقة وتقدم تنبيهات للسائق لمنع الاصطدامات المحتملة، ما يعزز السلامة العامة على الطرقات.



بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كيا Seltos الجديدة بمكابح توقف السيارات الكهربائية، وهو تحسن كبير مقارنة بالمكابح اليدوية السابقة لسيارة Seltos، إذ تساعد المكابح الكهربائية من خلال إيقاف السيارة وجعلها في وضع ثابت، كما المساعدة في الكبح في حالات الطوارئ، وكذلك المساعدة في وقوف السيارات بسلاسة.



جدير بالذكر، ان كيا سيلتوس الجديدة متاحة الآن في الكويت عبر صالة عرض كيا المطوع.



منظومة الحركة



تزود كيا سيلتوس الجديدة بنوعين من المحركات، الأول هو محرك جديد من 4 اسطوانات يعمل بالتنفس الطبيعي بسعة 1.5 ليتر، يولد قوة 113 حصانا، وعزم دوران 144 نيوتن متر، يقترن بعلبة تروس CVT، منظومة الحركة هذه تنطلق بالسيارة من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 11.3 ثانية، أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 170 كلم/س.



أما المحرك الثاني، فلم يطرأ عليه أي تغير، وهو محرك الاسطوانات الأربع GDI المزود بشاحن توربو بسعة 1.4 ليتر، والذي يولد قوة تصل إلى 138 حصانا تترافق مع عزم دوران يصل إلى 242 نيوتن متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات (دبل كلتش)، أما أرقام الأداء فالسيارة تنطلق من صفر إلى 100 كلم/س بغضون 9.8 ثوان، وسرعة قصوى 185 كلم/س.



هدف «كيا» تحقيق الريادة في المركبات الجديدة



على هامش حفل الإطلاق، قال ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: مع إطلاق أحدث مركبات كيا سيلتوس، أصبح بإمكان عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجربة أداء مطور وراحة معززة، لتمنحك القيادة بثقة مع ميزات السلامة المتقدمة.



اكتسب إطلاق الطراز الأول من كيا سيلتوس في عام 2019 رواجا واسعا، انطلاقا من تجربة القيادة السلسة والمريحة. ومع الإصدار المعاد ابتكاره، أصبح كل عنصر من عناصر السيارة أكبر وأفضل وأكثر جرأة، لتشكل ملاذا ممتعا ومبهرا للمهتمين بالتكنولوجيا. نعمل في كيا باستمرار على تحقيق الريادة في المركبات الجديدة، التي تتناغم مع جهودنا لتعزيز مجموعتنا الحالية عالية التقنية. ويتيح لنا ذلك، الحفاظ على التزامنا برؤيتنا العالمية لتقديم تجارب مبتكرة آسرة تتجاوز توقعات عملائنا.