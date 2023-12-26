هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل السوري فراس الخطيب أن فريقه يقدم أداء تصاعديا مباراة بعد أخرى، مطالبا لاعبيه بالمحافظة على الرتم العام للفريق، وتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة للدوري، جاء ذلك بعد تغلب فريقه على خيطان 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري زين للدرجة الممتازة.



وذكر الخطيب أن «الأشاوس» قدم أداء قتاليا أمام خيطان، مضيفا أن الروح العالية وراء الفوز، ولم يظهر عدد من اللاعبين في مستواهم المتوقع، لكنهم قاتلوا بشراسة، ليساعدوا فريقهم في الظفر بنقاط المباراة، ونأمل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة في المواجهات الثلاث المقبلة أمام القادسية والجهراء والعربي تواليا، وهي مواجهات تتطلب أقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للحصول على أفضل النتائج.

وأشار الخطيب الى أن فريقه تأثر بطرد ماجد العنزي، واعتمد على الهجمات المرتدة، بعد ما سيطر خيطان على مجريات المباراة كليا، ومن واحدة تمكنا من التسجيل والخروج فائزين.