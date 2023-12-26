هادي العنزي



بصعوبة بالغة، تغلب العربي على ضيفه الشباب 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على «ستاد صباح السالم» بالمنصورية، ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 26 نقطة ليتشارك الصدارة مع الكويت، وفي المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما بقي الشباب على رصيده السابق بـ 11 نقطة بالمركز الثامن.



بسط العربي أفضلية مطلقة على مجريات الشوط الأول، ووصل لمرمى الحارس سعد العنزي مرات عدة، لكنه في أي منها لم يجد الطريق لشباك الشباب، للتسرع في اتخاذ القرار حينا وغياب اللمسة الأخيرة أحيانا، وعلى الجهة الأخرى لم يعثر فريق المدرب المونتنيغري سلافولجاب على الطريق لمرمى حارس «الأخضر» سليمان عبدالغفور حتى الدقيقة 36 من تسديدة بعيدة، وقد اعتمد سلافولجاب على الكثافة الدفاعية أمام مرماه بغية الخروج متعادلا في النصف الأول من المواجهة، وكان له ما أراد.



وامتازت الجهة اليمنى للعربي بحيوية كبيرة، وكانت مصدر الخطر، ومنطلق هجماته، بتحرك مدروس للمهاجم بندر السلامة ومساندة دائمة من الظهير الأيمن جمعة عبود، وتوالت الهجمات على مرمى الشباب مبكرا، افتتحها الجزائري سفيان بوشار (9)، ورأسية من حمزة خابا (20) أبعدها الحارس العنزي بصعوبة، ولم يحسن السلامة متابعتها بالشكل الأمثل، وثالثة برأس السلامة أيضا علت العارضة (31)، ورابعة عبر خابة تصدى لها العنزي محافظا على نظافة شباكه، ليخرج العربي متعادلا في الشوط الأول، ومنقوصا حمد القلاف العائد من الإصابة بعد تلقيه البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على السنغالي عمر ودي.



ولم يغير المدرب البوسني داركو نهجه الهجومي في الشوط الثاني، رغم النقص العددي في صفوف «الأخضر»، سعيا لفوز رابع تواليا وشباك نظيفة، لكن لاعبيه واصلوا عدم ترجمة الفرص لأهداف، وتجاوز بندر السلامة قلبي دفاع الشباب لكنه لم يحسن التسجيل في الشباب بعدما مرت كرته بجانب القائم الأيمن (52)، وبمهارة عالية أبعد سعد العنزي تسديدة وليد الصبار (73)، واعتمد الشباب على الهجمات المرتدة، لكنها جاءت قليلة، وغلب عليها الطابع الاجتهادي، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن حمزة خابا من كسر صلابة دفاع الشباب برأسية سكنت شباك العنزي (94)، ليخرج «الأخضر» فائزا بصعوبة.



«هوشة» في الدقائق الأخيرة



شهدت المباراة أحداثا مؤسفة في دقائقها الاخيرة بعد اشتباك بعض اللاعبين تدخل فيها الحكم الدولي سعود السمحان وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الشباب محمد القبندي ولاعب العربي وليد الصبار، وكان الحكم قبل هذه الأحداث قد أنذر إبراهيم جاي، وعمر ودي، (الشباب) وطرد حمد القلاف (العربي).