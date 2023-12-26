اختتمت ورشة القراءة المبسطة لذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم التي نظمتها الجمعية الكويتية لاهالي الأشخاص ذوى الإعاقة وبرنامج المبادرات بالاولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمكتبة نصف عيسى العصفور بمنطقة القادسيـة وبمشاركــة الهيئــــات والمــــدارس والجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وعدد من الناشطين واولياء الامور ومدربي ومشرفي ولاعبي نادي الطموح الرياضي.



واقيمت الورشة التي حاضر فيها محمد النابلسي مسؤول العمليات الفنية للخدمات الإنسانية في مدينة الشارقة الإنسانية على فترتين صباحية ومسائية، تناولت التعريف بالقراءة المبسطة والتدريب العملي على اعداد وصياغة مضمون الوثائق والنماذج الخاصة بها.



وأشادت رئيــس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوى الإعاقة رحاب بورسلي بأعمـــال الورشة التــي تضمنــت 10 جلسات منها جلستان منفصلتان للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تناولت كل الامور المتعلقة بمفهوم القراءة المبسطة كوسيلة لتيسير وايصال المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية على غرار طريقة «برايل» والكتب الصوتية، ولغة الإشارة للإعاقات الأخرى، وكيفية تطبيقها من خلال إنتاج محتوى مبسط يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الوصول إلى المعلومات، تفعيلا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية وحقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات بالطريقة التي تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم، مشيرة إلى اهمية التطوير والتوسع في تقنية القراءة المبسطة وتعميمها في جميع مرافق الدولة.



وأكدت بورسلى حرص جمعية أهالي الأشخاص ذوى الإعاقة على مواكبة التطور العالمي في رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنح القائمين على كافة الجمعيات والمؤسسات المعنية والناشطين واولياء الأمور فرصة التوعية للتطبيق الامثل للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة ان الجمعية اقامت قبل ثلاثة اسابيع ورشة تدريبية عن آلية رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار رسالة الجمعية بالتوعية المجتمعية بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والدفاع عنها لترجمة وتعزيز حقوقهم التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الامم المتحدة في 2015، وترجمة «رؤية كويت جديدة» وتطلعها بتوفير حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع لاسيما الأشخاص ذوى الإعاقة.



وقدمت بورسلى الشكر إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ‏وعلى رأسها سمو الشيخة جميلة بنت محمد القاسمى ومدير عام المدينة منى اليافعي ‏بالتعاون لاقامة هذه الورشة وتبني وضع معايير عربية معتمدة للقراءة المبسطة، للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتأهيل الكوادر في هذا المجال، كما قدمت الشكر الى محاضر الورشة محمد النابلسى وإلى جميع الجهات والشخصيات التي حرصت على المشاركة وإلى مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة نصف عيسى العصفور التي احتضنت الورشة.



وقال المحاضر في الورشة محمد النابلس ان القراءة المبسطة تقنية تعنى بتقديم المعلومات للأشخاص من ذوى الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم عبر استخدام مفردات بسيطة غير معقدة واستخدام صور بيانية مناسبة تساعد القارئ على فهم المضمون الموجه إليه، واضاف ان القراءة المبسطة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من البالغين الذين انهوا مراحل التعليم واكتسبوا مهارة القراءة والكتابة، تسهم في تأهيلهم بطريقة افضل للمشاركة المجتمعية.



وأشاد بالتفاعل الرائع للمشاركين في الورشة، وأكد على أهمية تطبيق تقنية القراءة السريعة في جميع المؤسسات لرفع مستوى احتواء وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في مجتمعاتهم.