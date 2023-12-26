اكتشفت أطلال لقصر وحظائر تعود إلى نحو 4000 سنة في موقعين مهمين بمقاطعة خنان بوسط الصين.



ويعتقد بأن الموقعين، وهما معبد تشوتشيوي في مدينة تشوكو والمدينة المسورة القديمة في شينمي، تم بناؤهما في عهد أسرة شيا (2070 قبل الميلاد و1600 قبل الميلاد). ووفرت الاكتشافات الجديدة في الموقعين مزيدا من البيانات حول الأنشطة والهياكل في تلك الفترة من التاريخ.



وتم اكتشاف أطلال المدينة المسورة قبل أعوام في شينمي، بالضفة الشرقية لنهر تشوتشيوي، وتغطي مساحة مستطيلة تبلغ 176 ألف متر مربع. ويعتقد أنها مدينة واسعة النطاق، ومحفوظة بشكل جيد تم بناؤها في الفترة الأخيرة من ثقافة لونغشان، وهي حضارة أقيمت عند المجاري الوسطى والسفلى للنهر الأصفر.