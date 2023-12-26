بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد هذا القطاع تطورا متسارعا. واستخدم موقع «موبايلز» البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف.



وذكرت «سكاي نيوز عربية» أنه بحسب هذا الموقع فإن هواتف المستقبل، ستكون مصنوعة من مواد مرنة لتجنب كسرها أو تعرضها للتلف.



وسيصبح شحنها متاحا بالطاقة الشمسية، حيث يعتقد أن هذا الأمر سيوفر عمرا أطول للبطارية.



كما سيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها في تصنيع الهواتف لتقليل التأثير المناخي. وسيتم توفير الهواتف بشاشات وأسطح مبتكرة لتجنب سقوطها من أيدي مستخدميها.