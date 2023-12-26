ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الرسمية والأهلية لخدمة الشأن الزراعي والاستهلاكي في البلاد، مؤكدا الدور الرائد للجهات ذات الاختصاص الحكومية والأهلية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للزراعة والجمعيات الزراعية التعاونية في هذا الشأن، ومساهمتهما في خدمة الزراعة وتوفير احتياجات المزارعين، متطلعا الى المزيد من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين بوجه عام وعلى المزارعين بصفة خاصة.



واطلع الخالد ـ خلال استقباله رئيس مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية م. نايف عايض علوش، وأمين صندوق الجمعية ماضي محمد الهاجري، ورئيس لجنة المشتريات د. أحمد زيد العازمي، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ناصر محمد الحمدان، ورئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية حسن منصور الدوسري ـ على مجمل انشطة ومستجدات العمل والخطط المستقبلية للجمعية، مؤكدا أن محافظة الأحمدي تفخر باحتوائها على إحدى أهم المناطق الزراعية المنتجة بالبلاد وهي منطقة الوفرة الزراعية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة الرسمية لا تألو جهدا لتوفير الاحتياجات الخدمية والاستهلاكية المختلفة للمواطنين والمقيمين، خاصة قاطني المناطق الحدودية والعاملين في مزارع منطقة الوفرة وغيرها من المناطق على نحو خاص نظرا لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.