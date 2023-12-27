فجّر اللاعب السوري محمد حازم أولى مفاجآت بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس بفوزه المثير على المصنف الأول في البطولة اللبناني بنيامين حسن بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-2، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة المقامة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس في الدوحة.

وضرب حازم موعدا في نصف النهائي اليوم مع المصري محمد صفوت الفائز على الجزائري سمير رقيق بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-2، فيما حجز التونسي محمد عزيز دقاز بطاقته في المربع الذهبي بالفوز على المصري كريم مأمون بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3، ليقابل في الدور المقبل اللبناني هادي حبيب الذي تخطى بدوره المغربي ياسين الدليمي بمجموعتين دون مقابل (7-5 و6-2).