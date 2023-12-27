

القاهرة - محمد سامي



عبر المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف وتأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري المقام في أبوظبي.



وأشاد كولر بالمستوى الفني والروح العالية للاعبيه وبهدف الفوز المتأخر الذي جاء بعد مجهود فردي مميز لإمام عاشور في الدقيقة (4+90)، كما برر عدم مشاركة محمود كهربا ومروان عطية لإراحتهما بعد المجهود الذي بذلاه في مونديال الأندية، ومستدلا في ذلك بان المباراة شهدت تبديلين اضطراريين بسبب الإجهاد العضلي الذي أصاب كلا من الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر ابراهيم.



ويواجه الأهلي غدا مودرن فيوتشر في نهائي البطولة التي انطلقت بشكلها الجديد بمشاركة 4 فرق، بينما يتقابل سيراميكا كليوباترا وبيراميدز لتحديد المركز الثالث.



وكانت مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نصف نهائي البطولة قد دخلت تاريخ كرة القدم كثاني أطول مباراة في عدد ضربات الترجيح بعدما شهدت 34 ضربة ترجيح (17 ضربة لكل فريق) خلف مباراة نهائي كأس ناميبيا بالعام 2005 الذي جمع بين سيفيكس وكيه كيه بالاس والتي وصلت إلى 48 ركلة.



ومنح تألق حارس فيوتشر محمود جنش بطاقة التأهل لفريقه بعدما تمكن من التصدي لأربع ضربات لتنهي ماراثون ركلات الترجيح بنتيجة 14-13 عقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة، فيما أكد البرتغالي جايمى باتشيكو مدرب بيراميدز أنه ليس قلقا على مستقبله رغم الخسارة، مؤكدا أنه يتصدر الدوري المصري، ولا تزال لفريقه الفرصة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وفي الدوري المصري، حقق انبي فوزا ثمينا هو الثاني تواليا والخامس هذا الموسم على حساب مضيفه الجونة 2-1 صعد به الى المركز الثالث بـ16 فيما تجمد رصيد الجونة عند 13 نقطة بالمركز الثامن، كما استعاد البنك الأهلي نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه بلدية المحلة 2-0 على ملعب المحلة، رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز السابع عشر بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.



وتستأنف اليوم مباريات الجولة العاشرة في الخامسة مساء بلقاء زد والداخلية، تليه مواجهة سموحة مع طلائع الجيش في تمام الثامنة.