قال لاعب المنتخب الوطني للإسكواش عمار التميمي إن تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة قطر الدولية للمحترفين التي اختتمت أخيرا في قطر بمشاركة 16 لاعبا يعد إنجازا مهما له يمكنه من حصد مزيد من النقاط لتحسين تصنيفه العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة. وأوضح التميمي أن هذا الإنجاز جاء بعد فوزه بجميع مبارياته بالبطولة التي تحظى بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتقام بنظام خروج المغلوب ونظمها الاتحاد القطري بصورة مميزة. وذكر أنه توج باللقب بعد فوزه الصريح على اللاعب القطري وليد زمان بالمباراة النهائية 3-0 بعد أداء قوي له، منوها بالمستويات الفنية العالية للاعبين المشاركين في البطولة.



وأشار التميمي إلى حرصه على المشاركة بهذه البطولات المخصصة للمحترفين بشكل مستمر طوال الموسم لتطوير مستواه الفني، معربا عن فخره وسعادته بهذا الفوز المهم الذي سيشكل دافعا له لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة.