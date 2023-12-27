

تحدث الفنان ماجد المصري عن أزمته الصحية التي خضع لها مؤخرا، وألزمته التواجد في أحد المستشفيات الخاصة، وقال في أول تعليق له، في تسجيل صوتي له عرضه برنامج «ET بالعربي»، إنه قام بالخضوع لعملية جراحية في عينه بأحد المراكز في مدينة أبوظبي. وتابع: «أنا عملت عملية في عيني، كان عندي قطع في الشبكية، وحاليا عندي تصوير ولازم أقعد شوية في أبوظبي، الحمد لله على كل حال، واللي بيحبني يدعي لي».



وفي وقت سابق، أكد المصري حماسته لتجسيد أدوار الشر في أعماله الفنية، لأنها تكون مميزة بالنسبة للممثل، وتفاصيلها كثيرة وجيدة، حيث تقدم الشخصية شيئا على عكس طبيعتها، فضلا عن أنها تستفز المشاهد، معقبا: «أراها تحديا كبيرا».



وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل «ضرب نار»، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة «سينرجي»، بطولة: أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي، وآخرين.