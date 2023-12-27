

تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم المؤرخ المسرحي د.عمرو دوارة، وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء بالمسرح القومي.



يحضر الاحتفالية مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد المسرحيين منهم، الفنانات القديرات: سميرة عبدالعزيز، سهير المرشدي، مديحة حمدي، آمال رمزي، عفاف شعيب، عايدة فهمي، ناهد رشدي، ميرنا وليد، والفنان القدير محمود الحديني، والمخرج القدير عبدالغني زكي، والفنان القدير خالد الذهبي، والقديران سيف عبدالرحمن وهاني كمال، والنقاد المسرحيون: عبدالرازق حسين، محمد بهجت، محمد الروبي، باسم صادق، وآخرون.



يتضمن برنامج الحفل، عرض فيلم تسجيلي بعنوان «رجل المسرح» من إنتاج المركز القومي للمسرح، إعداد وسيناريو علي داود، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل، يستعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.



ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي د.عمرو دوارة، درعا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.