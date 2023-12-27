رفض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصرية السابق، الزج باسمه في خلافات النقابة لتشويه النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، مؤكدا أن العلاقة بينه وبينه كامل قائمة على «الأخوة والصداقة» ووصفه بصديق الكفاح والنجاح، وطلب من الجميع التوقف عن «المهاترات».



وأصدر شاكر بيانا عبر كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، ومجلس إدارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل».



يذكر أن هاني شاكر تقدم باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين، ورفض كل محاولات التراجع عنها، وحل بدلا منه الفنان مصطفى كامل، الذي خاض لاحقا انتخابات جديدة على موقع النقيب، وقام خلال الفترة الأخيرة بعدة إجراءات لتصحيح المسار داخل النقابة، قيل إنها استهدفت بالأساس رجال هاني شاكر، ومن أبرزهم أحمد رمضان سكرتير مجلس الإدارة الذي تم شطب عضويته نهائيا.