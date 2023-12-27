

نفت الفنانة منة عرفة شائعات زواجها للمرة الثانية، والتي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستقوم بإعلان ذلك بشكل رسمي عند حصوله، وأعربت عن استيائها الكبير من انتشار هذه الأخبار المغلوطة، والتي كان سببها مشاركتها عدة صور عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» تظهر يدها وهي تمسك بيد شخص آخر، وأشارت إلى أن الصور التي شاركتها كانت ليدها ويد والدتها، وأن اليد واضحة بأنها «يد أمهات»، وأنها كانت ووالدتها تتناولان وجبة سمك، كما أبدت استياءها الكبير من انتشار شائعات وفاتها، والتي سببت حالة من الذعر والخوف لعائلتها وأصدقائها.



وأوضحت منة، خلال ظهورها في برنامج «FREE TIME»، أنها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، لأنها ترغب في أخذ قسط من الراحة، والابتعاد عن صخب «السوشيال ميديا» وجدلها الواسع، حتى تتمكن من التركيز في حياتها بشكل جيد.



وقالت إنها حاولت في الفترة الماضية أن ترتب حياتها بشكل جيد وبهدوء تام، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات صحيحة في حياتها، لافتة إلى أن المشكلات السابقة التي تعرضت لها والأخبار الكثيرة التي جرى تداولها عنها في مواقع التواصل الاجتماعي سببت لها حالة نفسية سيئة، قائلة: «دماغي وجعتني بصراحة من الشوشرة والكلام السيئ اللي انتشر عني»، مؤكدة أن «السوشيال ميديا» مفيدة وتسهم بشكل كبير في نجاح الفنان، لكن شريطة أن يستخدمها بشكل جيد وصحي.



تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل «ليل أم البنات» الذي عرض في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة لديها 5 فتيات وتدير مطعما شعبيا، وتحاول حمايتهن من عمهن، لكنها تتورط في قضية قتل رجل ثري. وشارك في بطولة المسلسل: سهير رمزي ومحمد عبدالجواد وحنان يوسف وياسر علي ماهر وهايدي رفعت ومحمد مهران وحسن عيد وحامد الشراب وياسمين جمال.