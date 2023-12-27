أكدت الفنانة نسرين طافش رغبتها في مواصلة الجمع بين التمثيل والغناء، في إطار مفهوم الفنانة الشاملة، وقالت إنها قدمت 15 أغنية خلال مشوارها الفني، وهي تغني منذ صغرها ولقيت موهبتها الدعم خلال دراستها.



وأضافت نسرين، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»: «أنا ممثلة في الأصل وأؤدي بشكل جيد، وأحب الجمع بين الغناء والتمثيل كما فعلت سعاد حسني، وأعتبر سعاد حسني وشادية وصباح فنانات شاملات جمعن بين الغناء والتمثيل والاستعراض».



وتطرقت طافش إلى بداياتها الفنية، موضحة أنها عشقت الفن والمسرح منذ صغرها، وكانت موهبتها واضحة لمن حولها، وبالرغم من خوف والديها عليها، إلا أنهما آمنا بموهبتها وشجعاها على المواصلة.



يذكر أن نسرين طافش تشارك في بطولة عملين مع الفنان أحمد الفيشاوي، أولهما فيلم «السيستم»، وشاركهما البطولة: طارق لطفي، بسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، والثاني فيلم «بنقدر ظروفك»، تأليف وإنتاج سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وبطولة: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، مع كوكبة من نجوم الكوميديا.