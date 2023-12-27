تفوق اليوان الصيني على الين الياباني من حيث الحصة في معاملات المدفوعات الدولية في نوفمبر وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2022، وفقا لبيانات منصة المدفوعات الدولية «سويفت».



وارتفعت حصة اليوان في المدفوعات العالمية إلى 4.6% في نوفمبر من 3.6% في الشهر السابق، ليتجاوز الين ويصبح رابع أكثر العملات استخداما في العالم.



وخلال العام الحالي حتى الآن، يعد اليوان من بين أسوأ العملات أداء في العالم، إذ انخفض بحوالي 3.5% مقابل الدولار في ظل ضعف النمو الاقتصادي في الصين والمخاوف المتعلقة بأزمة السيولة في قطاع العقارات. ويرى المحللون أن تزايد استخدام اليوان الصيني في المدفوعات العالمية سيكون مرحبا به من قبل بكين التي تهدف إلى زيادة استخدام عملتها.