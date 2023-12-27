الموقع يتضمن التعريف الشامل عن أعمال اللجنة واختصاصاتها وغايتها ورؤيتها والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال



أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف أن اللجنة دشنت الموقع الإلكتروني الخاص بها باللغتين العربية والإنجليزية ضمن منظومة مواقع وزارة العدل.



وأكد القلاف ان تدشين الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية يأتي في إطار حرصها على تطوير أعمالها وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.



وأوضح ان الموقع يتضمن التعريف الشامل عن أعمال اللجنة واختصاصاتها وغايتها ورؤيتها، والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلا عن الدور الذي تضطلع به دور الإيواء في حماية الضحايا واستقبالهم وتوفير الإقامة للضحايا وغيرهم من الأشخاص الذين لجأوا إليها، كما يتضمن وسائل الإبلاغ الخاصة في هذا الصدد. وأكد القلاف أهمية هذا الموقع الإلكتروني في التوعية المجتمعية والتي تعد أبرز أوجه الاستراتيجية الوطنية، حيث يشتمل الموقع على المطويات التي قامت اللجنة بإعدادها وإصدارها وكذلك الفعاليات التي قامت اللجنة بتنفيذها من مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي بما يتفق واختصاصات اللجنة. وفي سياق متصل، بين نائب رئيس اللجنة أنه قد تم إطلاق حسابات خاصة باللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي (X- انستغرام)، بهدف نشر المواد التثقيفية التوعوية الخاصة باللجنة والإعلان عن جميع الفعاليات التي تقوم بها اللجنة، وذلك بهدف التوعية الاجتماعية.