بشرى شعبان



أصـدر وزير الشؤون الاجتماعيـة وشــؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا يقضي بإنصاف الموظفين الكويتيين فـي الجمعيات التعاونية وتعديل عقودهم ومساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي إن القرار نص في مادته الأولى على أن تبقى عقود التوظيف المستوفاة للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقا من الوزارة سارية ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 54 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري 46 ت لسنة 2021، كما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.



وأكد العنزي أن الوزارة حريصة على رعاية ودعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.