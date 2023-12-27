بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» عن ان الوزارة بدأت في استقبال طلبات الجمعيات التعاونية أو المتبرعين الراغبين في إعادة تشغيل صالات المناسبات الخاصة بهم، مبينا ان الوزارة تدير ما يقارب 36 صالة وتدرس اعادة ادارة الصالات التي أنشئت على نفقة المتبرعين او الجمعيات الى الراغبين من اصحابها شريطة تعهد رسمي بتحمل كامل المسؤولية.



وقال المصدر ان الادارة ستكون بشكل مباشر بين المتبرع او الجمعية التعاونية ووزارة المالية بالتنسيق مع «الشؤون»، مشيرا الى ان الوزارة أعدت مذكرة بالشروط والضوابط التي سيتم إنجازها قريبا، لافتا الى ان عقود الصيانة سار العمل بها ولو تم استرداد الصالة من المتبرع او الجمعية.