اختتمت يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر فعاليات معرض الحج والعمرة الخامس، الذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف وتشرف برعايته وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.



وبهذا الشأن كشفت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم عن نجاح معرض الحج والعمرة بنسخته الخامسة، والذي انتهت أنشطته يوم الأحد الماضي واحتضنته الصالة 8 بمساحة فاقت 2000 متر مربع.



وأوضحت الدهيم ان هذا الحدث المتخصص بخدمة زوار بيت الله الحرام، جمع جميع مقدمي خدمات الحج والعمرة من حملات ومكاتب السياحة والسفر والطيران والضيافة الفندقية تحت سقف واحد، مشيرة إلى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والخدمات الخاصة الاستثنائية المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.



وأشارت إلى أن المعرض نجح في استقطاب أكبر حشد من جمهور الزوار المهتمين من جميع أرجاء الكويت وضم أكثر من 40 جهة عارضة منها 19 راعيا، حيث حظي بنك بوبيان بصفة البنك الراعي، ونالت شرف الراعي المتميز حملة يوسف حسن الكندري، في حين توزعت بقية الرعاة كالتالي: راع بلاتيني: حملة أشكناني - حملة العبدالمحسن - حملة د.وليد الكندري، راع ماسي: حملة الضويحي - حملة فوزي الدويسان - حملة فالح الجلاسي، راع ذهبي: حملة سعد عودة الجلاسي- حملة مشاري المطيري - المحمل لتنظيم رحلات الحج - شركة الفردوس لتنظيم رحلات الحج - فلاي ناس - حملة نبيل الياسين - حملة خالد المنصور، راع فضي: حملة تركي العفاسي - خدادة للحج - حملة انور مساعد الطبطبائي- حملة الوسام لتنظيم رحلات الحج.



وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف، لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح مثل هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، لافتة الى ان هذا المعرض كالعادة واكبته حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة، كما حظي بتغطية موسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.



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