بداح العنزي



منح رأي «الفتوى والتشريع» البلدية الضوء الأخضر في تحصيل رسوم مظلات مواقف السيارات.



جاء رأي «الفتوى» بناء على طلب من البلدية حول أحقيتها في فرض الرسوم بعد صدور قرار من المجلس البلدي في مايو الماضي بالموافقة على لائحة المظلات المتضمنة تحصيل رسم نصف دينار مقابل كل متر لإقامة المظلات تحصّل لمرة واحدة في مناطق السكن الخاص والجهات الحكومية والجهات الخاصة ومناطق السكن الاستثماري والصناعي والزراعي مع تحصيل رسم 5 دنانير عن كل متر مربع سنويا خارج حدود العقار للاستعمال التجاري. كما أوضح رأي «الفتوى» الحظر الوارد في القانون 79/1995 بعدم جواز زيادة الرسوم إلا بقانون لا ينطبق على الرسوم الجديدة التي تفرض أول مرة، الأمر الذي بموجبه يجوز للمجلس البلدي وفقا لقانون البلدية 33/2016 بفرض رسوم بلائحة تنظيم مظلات مواقف السيارات باعتبارها تعديلا للرسوم السابقة.