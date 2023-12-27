على الرغم من تباطؤ استثمارات رأس المال الجريء على مستوى العالم، فإن شركات الذكاء الاصطناعي استمرت في استقطاب الاستثمارات وجمعت 50 مليار دولار من رأس المال الاستثماري هذا العام، بنمو عند أكثر من 70% خلال خمس سنوات، فيما جمعت هذه الشركات نحو 45 مليار دولار استثمارات بالعام الماضي.



لكنها مازالت أقل من حجم التمويل القياسي الذي حصل عليه القطاع في 2021 عند 78.5 مليار دولار، حيث يتحول تركيز تمويل الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي من المراحل المبكرة إلى الشركات الأكثر نضجا، ويعكس هذا النشاط الإمكانات التي يحملها الذكاء الاصطناعي ليخدم مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتمويل إلى التصنيع والخدمات اللوجستية.



ويرى الخبراء أنه مع قيام صناديق رأس المال الجريء بضخ المليارات في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، يمكن أن تشهد الصناعة مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.



إذ تضاعفت قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية في ثلاث سنوات لتصل إلى 240 مليار دولار مع ربع مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.



وحققت الشركات المدرجة التي استثمرت في القطاع قفزة كبيرة في أسعار أسهمها فقد قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 40% منذ بداية العام مدعوما بالضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وشركة OpenAI الناشئة.