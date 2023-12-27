في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الشركات الوطنية للتكرير وإسالة الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي بزيارة شركة بابكو للتكرير بمملكة البحرين، وقد كان في استقبالهما الرئيس التنفيذي لبابكو للتكرير د.عبدالرحمن جواهري.



واشتمل برنامج الزيارة على القيام بجولة تفقدية في مواقع العمل بمشروع برنامج تحديث وتطوير مصفاة بابكو (BMP)، ومبنى تحكم وحدات جنوب المصفاة، والذي يضم أنظمة التحكم والمراقبة وإدارة التشغيل لمرافق المشروع الجديدة، والذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ مملكة البحرين وشركة بابكو، ويهدف إلى تطوير وتحديث مصفاة بابكو وزيادة طاقتها التكريرية وكفاءتها في استهلاك الطاقة.



كما تمت خلال الزيارة مناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات واستعراض مجالات التعاون المشترك وسبل الاستفادة من التجارب والخبرات بين الشركات الثلاث، وفي ختام الزيارة أشاد كل من الخطيب والعجمي بالتطور الذي تشهده صناعة الطاقة في مملكة البحرين، منوهين بالاحترافية العالية التي يتميز بها فريق العمل في «بابكو للتكرير».