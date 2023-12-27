عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الرابع لعام 2023 يوم الأحد 24 الجاري بمقر «الغرفة»، حيث ناقش عددا من المواضيع المهمة، تضمنت ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال الربع الأخير لعام 2023، والخطة التشغيلية النصف السنوية لعام 2024 ومواضيع أخرى.



وقد استهل رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء، واستعرض المجلس الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير لعام 2023، حيث بلغت 23 برنامجا ونشاطا شارك فيها ما يقارب 305 مشاركين من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد.



وقد نفذ مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير نحو 80 برنامجا ونشاطا خلال عام 2023 وقد بلغ عدد المشاركين في تلك البرامج 1200 مشارك، وقد طرح المركز خلال عام 2023 ما يقارب 11 شهادة مهنية في مجالات مختلفة ومتنوعة.



وتأتي أهمية الشهادات المهنية التي طرحها المركز خلال عام 2023 في إطار تعزيز التطوير الشخصي والمهني للأفراد في تلك المجالات. والجدير بالذكر، ان حصول الفرد على شهادة مهنية لا يعني فقط اكتساب المعرفة الخاصة بذلك المجال المهني، بل يمثل أيضا تعزيزا للموقع الاحترافي للفرد وفتح أبواب الفرص الوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشهادات في بناء الثقة لدى الأفراد وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤوليات في بيئة العمل.



وبشكل عام، تمثل هذه الشهادات استثمارا فاعلا في تطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الفردية وتحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات الخاصة والعامة، وتم إطلاع المجلس على خطة المركز التشغيلية النصف السنوية لعام 2024، حيث تضمنت العديد من البرامج التدريبية والأنشطة التأهيلية ذات الأهمية للقطاعين الخاص والحكومي.



وقد تمت مراعاة زيادة البرامج التي تؤدي إلى الشهادات المهنية والاحترافية وكذلك إعادة طرح برنامج «تدريب وتأهيل حديثي التعيين» الذي لاقى صدى طيبا في نسخته الأولى عام 2023. كما تما مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024.



تجدر الإشارة إلى أن المركز مهتم بتقديم البرامج النوعية المعنية بتأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاعين الخاص والعام والتي تأتي تأكيدا لدور غرفة تجارة وصناعة الكويت في المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقد أشاد المجلس بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز من تنفيذ برامجه بالشكل الأمثل وتعزيز قدراته في تحقيق أهدافه المرسومة له.