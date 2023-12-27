بيروت - عامر زين الدين



استقبل رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في دارته في بنشعي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه من «كتلة اللقاء الديموقراطي» النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، حيث عرضوا آخر التطورات على الساحة اللبنانية، لاسيما فيما يتعلق بملف رئاسة الأركان، كما تم التطرق إلى أبرز المستجدات في قطاع غزة.



وأشار عضو «كتلة اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب، الى أننا «تشرفنا بزيارة هذا البيت العريق، وزيارتنا أتت اليوم من إطار سعينا لإخراج لبنان من الوضع الصعب الذي يمر به».



وشكر شهيب «صاحب هذه الدار على دوره الدائم في حفظ هرمية قيادة الجيش، إن بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون أو بالسعي للحفاظ على رئاسة الأركان والمجلس العسكري وذلك صونا للمؤسسة العسكرية الأم التي حافظت على وجودها وعلى السلم الأهلي على الرغم من الظروف الصعبة والدقيقة، والتي تقوم بدورها كاملا في الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي».

ولفت الى أنه «إذا كان هناك بعض التباين في المواقف بيننا وبين تيار المردة، فهذا لا يلغي الود والاحترام والتقدير والتواصل فيما بيننا تأكيدا على العلاقة التاريخية والوطنية التي تربط المختارة بهذه الدار».



بدوره، رحب فرنجية بجنبلاط وبالوفد المرافق، مؤكدا أن «الدار هي دارهم على الرغم من بعض التباينات في وجهات النظر بين المردة والاشتراكي، التي لا تمنع التواصل الدائم فيما بيننا، وذلك انطلاقا من إيماننا بالحوار وبلغة التواصل».



وأضاف: «أكثر ما نلتقي عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي هو أنه لا خروج للبنان من نفقه الأسود من دون التواصل والحوار بين مختلف الأفرقاء، ونأمل ان نشهد بعد انتهاء فترة الاعياد نشاطا على هذا الصعيد».

وأشار إلى أن «تيار المردة يؤكد حرصه الدائم على مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية رغم علامات الاستفهام التي يطرحها حول مبدأ التعيينات في ظل غياب رئيس الجمهورية».

واستنكر كيف أننا «في كل مرة نقوم بالبحث عن الحلول المجتزأة في حين أن الحل الفعلي هو بالتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى المؤسسات اللبنانية».

وتابع فرنجية «فيما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش العماد عون، رأينا ان البديل عنه هو الذهاب بالبلاد الى المجهول وهذا ما دفعنا الى الموافقة على هذا التمديد.

واليوم، نلمس أن هناك حرصا كبيرا من قبل المؤسسة العسكرية ومن قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على المجلس العسكري، وذلك حفاظا على انتظام العمل في صفوف الجيش».