شجب اتحاد الكرة القدم في بيان الحادثة المؤسفة بالتهجم على الحكم هاشم الإبراهيم والطاقم المساعد له الذي أدار مباراة النصر والسالمية، معتبرا أنها تشكل إساءة كبيرة لسمعة منظومة التحكيم، «الأمر الذي سيتصدى له الاتحاد بكل قوة وسيتخذ عقوبات رادعة لكل من يتعرض للحكام سواء بالقول أو بالفعل أو التعدي».

واستنكر الاتحاد الأحداث التي صاحبت مباراة العربي والشباب أيضا والتصرفات التي حدثت في المنصة بين عدد من الحضور.

وذكر أن جميع الأحداث وما صاحبها من تصرفات سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط لاتخاذ وتطبيق العقوبات اللازمة بهذا الشأن.

وكان مجلس إدارة النصر قد أصدر بيانا اعتذر من خلاله لحكام لقاء النصر والسالمية بسبب الأحداث التي تلت اللقاء. وأكد انه سيتم محاسبة كل المتسببين فيها.