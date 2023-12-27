مبارك الخالدي



أشاد المنسق الإعلامي لفريق العربي مشعل العبكل في تصريح لـ «الأنباء» بإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز في مباراة الشباب، وموجها التحية إلى اللاعبين على الروح القتالية التي أثمرت هدف الفوز في وقت متأخر رغم النقص العددي منذ الشوط الأول، إذ تمكن الجهاز الفني من معالجة الأمور الفنية لتتناسب مع حالة النقص وعليها لم يتأثر الفريق بهذا النقص، بل استحوذ على المباراة وأضاع اكثر من فرصة للتسجيل.



كما أشاد بأداء فريق الشباب الذي أجاد في إغلاق كافة المنافذ وقدم مباراة كبيرة وهو حق مشروع لكل الفرق، متمنيا أن يواصل «الأخضر» النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.



وثمن العبكل دعم رئيس النادي عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس الإدارة.



من جانبه، عبر نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب حيدر صابر عن سعادته بالأداء الرجولي والعالي للاعبين، وقال لـ «الأنباء»: «قدمنا مباراة كبيرة أمام منافس قوى طامح للصدارة يتمتع بمستوى عال في الفترة الأخيرة وكنا نستحق أن نخرج بنقطة على الأقل»، مضيفا: «الجهاز الفني عمل على دراسة العربي فنيا قبل المباراة ووضع الخطة لإيقاف مكامن الخطورة ونجحنا في ذلك إلى حد كبير وكنا أقرب إلى اقتناص هدف أو هدفين بالشوط الثاني لكن ذلك لم يتحقق بسبب الاستعجال وهذا ما جعل المباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة».

وعن سر الظهور بهذا المستوى رغم الخسارة، قال صابر: «مع انطلاق القسم الثاني حفزنا اللاعبين وطالبناهم بمضاعفة الجهد فجميع المباريات حساسة في هذا القسم والفرق أصبحت فئتين، الأولى تنافس على اللقب وهي الكويت والعربي والقادسية، والباقون يتنافسون على البقاء في منطقة الأمان ولم يعد هناك مجال للتفريط في أي نقطة».