عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان أنه لا يتهرب من مسؤولياته عن الفريق الذي يتولى إدارته الفنية، جاء ذلك بعد التعادل 1-1 مع النصر في ختام مواجهات الجولة الـ 11 لدوري زين للدرجة الممتازة، وقال: «اختلف حال السالمية كثيرا في الموسم الحالي عنه في الموسم الماضي، فبالأمس القريب كان الفريق يأمل البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز، واليوم أصبحت مطالبا بالفوز باللقب، وهذا أمر لا يحدث وفق منطق كرة القدم التي تعتمد على أسس ومعايير ضرورية للمنافسة على الصدارة»، لافتا إلى أن الفريق شهد تغيير 13 لاعبا تقريبا قبل انطلاق الموسم.



من جانبه، قال مدير فريق النصر طلال نايف إن التعادل مع السالمية 1-1 يعتبر عادلا للفريقين.



مضيفاً انه رغم أن النصر هو من تعرض لحالتي طرد من قبل الحكم هاشم الإبراهيم إلا أنني أعتقد أن الطردين صحيحان والحكم أدار المباراة بشكل جيد ومن هنا أريد أن أقول يجب على الجميع ألا ينسب سبب نتيجة التعادل أو الخسارة للحكم.