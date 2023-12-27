محمد الجلاهمة



أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي واقعة الاعتداء على رجال مرور محافظة حولي وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم وهي التعدي على موظف عام اثناء تأدية العمل وإهانة موظف عام وإساءة استخدام هاتف حيث أقدم المعتدون على تصوير رجال الأمن. وأضافت الوزارة في بيان صحافي، انه تقرر حبس جميع المتهمين في الواقعة 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة إلى كراج حجز المرور، مؤكدة انها تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن.



إلى ذلك، قال مصدر أمني ان المحالين هم الشاب، وهو في العقد الثالث من عمره، ووالده ووالدته وشقيقته، مشيرا الى ان مدير مرور حولي العميد مبارك الهاجري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء عبدالله الرجيب بصدد تكريم رجال المرور المجني عليهم على الارجح غدا الخميس.



وكانت الواقعة بدأت برصد مركبة رياضية يستهتر قائدها بها في منطقة الجابرية، ولدى توقيفه وإيداعه الدورية فوجئ رجال الأمن بوالدة الشاب تأتي حيث فتحت باب الدورية وأخرجت ابنها عنوة، وحضر والده وأيضا شقيقته، وصدرت تهديدات وإهانة لرجال المرور.



وأكد المصدر ان عدة مخالفات تم تحريرها للشاب وأغلبها مخالفات جسيمة.