

سمحت محكمة باكستانية امس لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان باستخدام مضرب الكريكت كرمز انتخابي خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في فبراير، وفق ما أعلن محامو الحزب.



وتعد الرموز التصويرية مهمة للتمييز بين المرشحين المختلفين المدرجة أسماؤهم على اللوائح الانتخابية في باكستان، حيث يبلغ مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط البالغين 58%، بحسب معطيات البنك الدولي.



غير أن اللجنة الانتخابية حرمت الأسبوع الماضي حزب النجم السابق للكريكت القابع راهنا في السجن من حق استخدام مضرب الكريكت رمزا له.



وقال سيد علي ظافر محامي «حركة إنصاف الباكستانية» إن «قرار اللجنة الانتخابية في حق الحزب القاضي بسحب رمز مضرب الكريكت منه ظلما.. قد علق».



وأوضح للصحافيين الذين احتشدوا أمام محكمة منطقة بيشاور، حيث طعن الحزب في قرار اللجنة الانتخابية، قائلا «صدر أمر بإعادة الرمز إلينا».



وكانت اللجنة الانتخابية قد حرمت «حركة إنصاف الباكستانية» من حق استخدام هذا الرمز في الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 فبراير بسبب عجز الحركة عن تنظيم انتخابات داخلية وفقا لدستورها.



غير أن الحزب رأى في هذا القرار عرقلة قضائية جديدة لمنع عمران خان (71 عاما) من الترشح مجددا.