أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح مخفر شرطة مطار الكويت الدولي (T1) ومباشرة استقبال المراجعين ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 2023/12/28 على مدار الساعة وذلك لتقديم الخدمات الأمنية الشاملة للمواطن والمقيم من خلال استقبال الشكاوى والبلاغات ومكاتب التحقيق التابعة للإدارة العامة للتحقيقات، بالإضافة إلى الإدارات الجنائية والوقائية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة الأمنية على مبدأ تحقيق التكامل الأمني بمختلف المواقع وعلى اعداد مخافر الشرطة وتحديثها على اعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات الأمنية الشاملة.



وتؤكد وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد هناك خطة شاملة لتطوير مراكز الشرطة في دولة الكويت بمختلف المناطق، وذلك للارتقاء بتقديم الخدمات الأمنية .