

القاهرة - محمد سامي



يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في قمة نهائي كأس «السوبر» المصري في الـ 8 مساء اليوم بتوقيت الكويت، وذلك على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، وقد خيم شبح الإصابات على المواجهة، حيث تأكد غياب الحارس المخضرم محمد الشناوي، والمدافع ياسر إبراهيم عن تشكيلة «الأحمر» بعدما تم إجراء أشعة أثبتت معاناة الثنائي من شد عضلي بالعضلة الخلفية للشناوي، وبالعضلة الضامة لياسر نتيجة الإجهاد الذي تعرضا له بعد مشاركتهما في كل لقاءات الفريق بمونديال الأندية.



كما تلقى الجهاز الفني لـ «مودرن فيوتشر» الصدمة نفسها بخروج محمد فاروق جناح الفريق من قائمة المباراة نتيجة إصابة عضلية أيضا، لينضم لزميله عمر كمال عبدالواحد الذي غادر معسكر الفريق عائدا إلى القاهرة لبدء برنامج العلاج والتأهيل.



من ناحية أخرى، يسبق لقاء النهائي وعلى الملعب نفسه مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في الـ 4 عصرا بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.