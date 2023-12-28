

الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميا غياب الأندية القطرية عن مونديال الأندية المقرر إقامته في أميركا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.



وجاء تأكيد «فيفا» بعد إصداره تصنيف جميع أندية القارات حتى 17 ديسمبر الجاري، بما فيها قارة آسيا والتي حل فيها الدحيل في المركز السادس برصيد 53 نقطة، بينما لم يتواجد السد في هذا التصنيف حيث دفع الثمن غاليا لخروجه 3 مرات متتالية في المواسم الأخيرة من دور المجموعات.



وضمن فريقان من آسيا فقط التواجد في مونديال 2025 هما الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2021 وأوراوا الياباني بطل 2022، بالإضافة إلى البطل الجديد 2024 الذي يتحدد 18 مايو 2025.



إلى ذلك، نقل المنتخب القطري الأول لكرة القدم تدريباته إلى منتجع هيلتون سلوى، وذلك ضمن استعداداته لخوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب كمبوديا مساء الأحد المقبل، ويعقبها اللقاء الثاني ضد المنتخب الأردني يوم 5 يناير المقبل.



وكان الجهاز الفني بقيادة الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز والذي تولى المهمة مؤخرا خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش بشكل مؤقت، قرر خوض تدريبات العنابي بعيدا عن الدوحة، حيث كان يخوض التدريبات بملاعب لجنة المنتخبات الوطنية في أكاديمية أسباير.



ويسعى المدرب الإسباني إلى تجهيز العنابي لبطولة كأس أمم آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.