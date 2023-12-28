كشفت الفنانة ريم البارودي عن تفاصيل أول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية، مؤكدة بدء عرض حكاية «بنات حمزة» إحدى حكايات مسلسل «حد فاصل»، وهو أول عمل يعرض لها بعد غياب طويل منذ عام 2022 عندما شاركت في بطولة مسلسل «نقل عام».



وقالت ريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «free time»: «بنات حمزة» هو أول بطولة لي «ويا رب يعجب الناس، والشهر ده المفروض يبقى على المنصة والقنوات، ونخليها مفاجأة».



وعن تفاصيل دورها في المسلسل، أوضحت: «أنا عاملة شخصية (ياسمين)، وهي كبيرة اخواتها البنات وحبيبة أبوها وأمها، وبتحب جدا جوزها، الشخصية حلوة وموجودة حقيقية في المجتمع».



واختتمت حديثها: «الشخصية أتعبتني، وعلطول المخرج أستاذ تامر حمزة بيتعبني عشان يطلع أحسن حاجة عندي، ويا رب أكون عند حسن ظن الجمهور».



ويعتبر مسلسل «نقل عام»، هو آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة ريم البارودي، وكانت معها مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود محمد، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أميرة أديب، علاء محمود، نور النبوي، صولا عمر، صبري عبدالمنعم، أحمد جمال سعيد، العمل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.