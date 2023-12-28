شهدت جلسة محاكمة الفنانة السورية نسرين طافش، مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي المصري، مخالفا لكل التوقعات، في القضية المرفوعة ضدها، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.



وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن التقرير أثبت بعد فحص خط نسرين أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، لكن في الوقت نفسه، أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين، وبعد تسلم المحكمة تقرير الطب الشرعي، قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 29 يناير المقبل.



وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت طافش إلى محكمة الجنح، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح سيدة تدعى نشوى صفاء الدين، التي تقدمت ببلاغ ضدها، متهمة إياها بالنصب والاحتيال، وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بحبس نسرين طافش 3 سنوات، فيما طالب دفاعها ببراءتها، وقدم تقريرا من أحد الخبراء الفنيين يؤكد أن توقيع الفنانة على الشيك مزور.