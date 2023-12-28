بعد وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ومن قبلها والدها وشقيقها، التزمت الفنانة ناهد السباعي بنصيحة الناقدة ماجدة خير الله لها بضرورة التفرغ للعمل الفني وعدم الاستسلام للوحدة، ولهذا بادرت سريعا لإنهاء الحداد على والدتها، وأعلنت رسميا انضمامها لقائمة نجوم مسلسل «محارب» للفنان حسن الرداد المقرر عرضه رمضان المقبل.



وشاركت ناهد متابعيها صورة جمعتها بالرداد، عبر ستوري حسابها الشخصي في «انستغرام»، وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله»، مع إشارة لحسابات حسن الرداد وأحمد السبكي والمخرجة شيرين عادل.



وسبق أن بادرت الناقدة ماجدة خير الله بتوجيه العزاء والمواساة للفنانة ناهد السباعي بعد وفاة والدتها وصديقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وحذرت خير الله تلميحا من عواقب هذا الرحيل على نفسية الفنانة الشابة المعروفة بارتباطها الوثيق بوالدتها لدرجة أنها كانت ترفض أي مشروع للزواج لمجرد أنها لا تريد الابتعاد عن أمها، وقالت: «أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني، فهي تتمتع بالموهبة».