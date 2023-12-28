أسامة أبوالسعود



في إنجاز يعد الأول من نوعه لتشجيع العاملين في القطاع النفطي ولتحقيق المزيد من الإنتاج وتطوير الأداء، أعلنت نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) انه تمت الموافقة على الطلب المقدم من النقابة بأن يتم تمييز وتكريم العامل المنتظم بيومي راحة مدفوعي الأجر بعد التزامه بالعمل لمدة 90 يوما، ووعدت إدارة الشركة إدارة النقابة بالمزيد من الانجازات.



وجاء في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه موجه من نائب الرئيس التنفيذي المسؤول الإداري والتجاري عبدالله فهاد العجمي إلى رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) سعد فهد العجمي أنه لا مانع لدى الشركة من تمييز العامل الذي ينتظم في عمله لمدة 90 يوم عمل وأن يمنح يومين إجازة بأجر. هذا وسيبدأ التطبيق اعتبارا من 1/1/2024 على العاملين في نظام المناوبة التابعين لمجموعات الزور.



وتابع كتاب الشركة انه سيتم إرسال التفاصيل التي تحكم هذا النظام خلال أسبوعين، وسيتم مراجعة التطبيق خلال ستة أشهر لتقرير مدى فائدته وإمكانية استمراره.



ووجهت إدارة النقابة الشكر لإدارة الشركة على هذا التعاون المثمر مع نقابة العاملين بما يصب في مصلحة العاملين وزيادة الإنتاج.