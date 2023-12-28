حنان عبدالمعبود



أعلن أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية م.عادل السويط أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية أوصت بحظر استيراد لحوم الطيور بكافة أنواعها من بعض الدول بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.



وذكر م.السويط ان توصيات اجتماع الهيئة رقم 9/2023 جاءت كالتالي:



الحظر على جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة، المبردة، المجمدة، والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها، وكذلك بيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة على بعض المناطق من الولايات المتحدة الأميركية في 12 ولاية، وكذلك الواردة من مقاطعة Morbihan هورية فرنسا.