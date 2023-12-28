

كان للراحل عبدالعزيز البابطين علاقاته الواسعة والمتعددة مع مثقفي وشعراء البلاد العربية، ومن بينهم بطبيعة الحال شعراء وأدباء عمان. وكان حريصا على تتبع النتاج الشعري العماني عبر العصور من خلال موسوعة الشعر العربي التي انتدب للكتابة فيها عدد من أبرز الأساتذة المتخصصين في علوم العربية وآدابها ومن بينهم د.محسن بن حمود الكندي أستاذ الأدب العربي بجامعة السلطان قابوس.



وفي هذا الشأن كرمت مؤسسة البابطين شاعر عمان الكبير الراحل عبدالله بن علي الخليلي أثناء الدورة الثامنة لمهرجان ربيع الشعر العربي التي أقيمت في الكويت مارس 2015. وقد استعرضت الندوة التكريمية مراحل حياة الشاعر، ورصيده الشعري الثري. وما هذا إلا نموذج واحد بين أمثلة كثيرة للغاية تبرز ما قام به عبدالعزيز البابطين من جهود لا تقدر بثمن. رحم الله الراحل عبدالعزيز البابطين وغفر له.